Η ολική ηλιακή έκλειψη του 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου, θα βυθίσει στο σκοτάδι τμήματα του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά με τη μέρα να μοιάζει με αυγή ή σούρουπο.

Στο νότιο Ιλινόις, περίπου 200.000 άνθρωποι αναμένεται να πλημμυρίσουν τις τοποθεσίες εκείνες από τις οποίες θα είναι ορατή η Μεγάλη Αμερικανική Έκλειψη. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους κατοίκους από τις ακτές του Ειρηνικού του Μεξικού έως τις ακτές του Ατλαντικού του Καναδά.

Ο ουρανός θα μαυρίσει για 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, σχεδόν τη διπλάσια ώρα από την προηγούμενη έκλειψη.

Το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα είναι ορατό και σε ορισμένες μεγάλες αστικές περιοχές των ΗΠΑ, όπως το Ντάλας, την Ινδιανάπολη, το Κλίβελαντ και το Μπάφαλο.

Οι παρατηρητές που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο της διαδρομής θα βιώσουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ολικότητας και η διάρκεια του παραθύρου αυτού μειώνεται πιο κοντά στην άκρη της διαδρομής.

Το ερευνητικό αεροσκάφος WB-57 της NASA θα πετάξει σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη διάρκεια της έκλειψης για να μελετήσει το στέμμα, με την ελπίδα να καταγράψει νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του σε διάφορα μήκη κύματος του φωτός.

«Ο λόγος που πετάμε με αεροπλάνα, εκτός από το γεγονός ότι είναι πολύ δροσερό, είναι επειδή το να σηκωθείς ψηλά στην ατμόσφαιρα σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε μήκη κύματος φωτός που δεν μπορείς να έχεις από το έδαφος», είπε ο Δρ Amir Caspi από το Southwest Research Institute.



