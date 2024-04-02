Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο μετά από πτώση ελικοπτέρου στις ελβετικές Άλπεις.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν τέσσερις τουρίστες, ένας ξεναγός για το βουνό και ο χειριστής.

Η εθνικότητα των τουριστών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει στους λόγους της συντριβής του ελικοπτέρου. Όπως έγινε γνωστό ωστόσο, οι δύο διασωθέντες εντοπίστηκαν αμέσως και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο τρίτος βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.