Μεξικό: Yποψήφια δήμαρχος δολοφονήθηκε στην Πολιτεία Γκουαναχουάτο

Μια υποψήφια για τη δημαρχία μιας πόλης του Γκουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, δολοφονήθηκε με σφαίρες την Δευτέρα, καθώς εντείνεται το κύμα της βίας εναντίον υποψηφίων όσο πλησιάζουν οι εκλογές της 2ας Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική εισαγγελία.

Η Γκιζέλα Γκαϊτάν υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη όταν την πυροβόλησαν στην κοινότητα Σαν Μιγκέλ Οκτοπάν της Σελάγια. Από τα πυρά τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι.

«Μόλις δολοφόνησαν την υποψήφιά μας (…) Είναι κάτι που μας οργίζει, μας σοκάρει, μας βυθίζει στο πένθος. Θα διακόψουμε την προεκλογική δράση μας», είπε η Άλμα Αλκαράς, η υποψήφια κυβερνήτρια της Πολιτείας Γκουαναχουάτο, μιλώντας σε συγκέντρωση υποστηρικτών του κόμματός της, του Morena.

Η Γκαϊτάν ήταν υποψήφια για τον δήμο της Σελάγια με το Morena, το κόμμα του προέδρου του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ήταν 38 ετών και δολοφονήθηκε ενώ ετοιμαζόταν να συμμετάσχει σε μια προεκλογική συγκέντρωση.

Ο κυβερνήτης του Γκουαναχουάτο, Ντιέγκο Σινούε, του συντηρητικού κόμματος PAN, διαβεβαίωσε ότι η δολοφονία της «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Στις εκλογές της 2ας Ιουνίου οι Μεξικανοί καλούνται να εκλέξουν τον νέο πρόεδρό τους, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές του Κογκρέσου καθώς και σχεδόν 20.000 δημάρχους και τοπικούς συμβούλους.

Η δολοφονία της Γκαϊτάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον υποψηφίων ή αιρετών αξιωματούχων, τον Μάρτιο. Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή δολοφονήθηκε ο Γκιγιέρμο Τόρες, ο δήμαρχος μιας κοινότητας στην Πολιτεία Μιτσοακάν, η οποία σπαράσσεται από τη βία των καρτέλ των ναρκωτικών. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν σκοτωθεί δύο υποψήφιοι δήμαρχοι στις Πολιτείες Πουέμπλα και Γκερέρο.

Από τις 4 Ιουνίου 2023 μέχρι τις 26 Μαρτίου 2024 συνολικά 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε «επεισόδια εκλογικής βίας», σύμφωνα με μια έκθεση της ομάδας προβληματισμού Laboratorio Electoral.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

