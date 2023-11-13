Πέντε μέλη αμερικανικής μονάδας ειδικών επιχειρήσεων έχασαν τη ζώη τους την Παρασκευή όταν το ελικόπτερό τους συνετρίβη στην Ανατολική Μεσόγειο στη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι στρατιώτες στο ελικόπτερο ανήκαν στο προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων του αμερικανικού Στρατού, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους που ζήτησαν να μην κατονομασθούν.

Σε δήλωσή του, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν περιέγραψε τη συντριβή ως «δυστύχημα κατά την εκπαίδευση».

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (EUCOM) ανακοίνωσε πως επιχειρήσεις έρευνας και διάσκεψης άρχισαν αμέσως μετά τη συντριβή ενώ διεξάγεται επίσης έρευνα για τα αίτιά της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει δύο αεροπλανοφόρα -τα Ford και Eisenhower- μαζί με πλοία συνοδείας και δεκάδες αεροσκάφη στην ανατολική Μεσόγειο μετά την επίθεση που πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς στο Ισράηλ. Οι δυνάμεις αυτές λειτουργούν αποτρεπτικά για να εξασφαλίσουν πως η σύγκρουση δεν θα επεκταθεί.

Η αμερικανική Ευρωπαϊκή Διοίκηση, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τμήματα της Μέσης Ανατολής, επιβεβαίωσε το Σάββατο τη συντριβή.

«Μπορούμε να πούμε οριστικά πως η έξοδος του αεροσκάφους σχετιζόταν καθαρά με εκπαίδευση και δεν υπάρχουν ενδείξεις εχθρικής δραστηριότητας», ανέφερε το Σάββατο η Ευρωπαϊκή Διοίκηση.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των οικογενειών τους, πρόσθεσε η διοίκηση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε χθες με δήλωση τα συλλυπητήριά του.

Πηγή: skai.gr

