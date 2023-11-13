Σαράντα Ινδοί εργάτες έχουν παγιδευτεί κάτω από τη γη από χθες, Κυριακή, μετά την κατάρρευση μιας υπό κατασκευή οδικής σήραγγας στη βόρεια Ινδία.

Εκπρόσωπος των συνεργείων διάσωσης ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι ζωντανοί και οι διασώστες έχουν επικοινωνία μαζί τους, σε ένα σκηνικό που θυμίζει το θρίλερ του ορυχείου Σαν Χοσέ, στην έρημο Ατακάμα της Χιλής τον Αύγουστο του 2010, με τους 33 «ήρωες» ανθρακωρύχους.

«Οι 40 εργάτες, που είναι αποκλεισμένοι στο εσωτερικό της σήραγγας, είναι ζωντανοί. Τους στείλαμε νερό και τροφή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Καραμβίρ Σινγκ Μπαντάρι, διοικητής της Εθνικής Δύναμης Επέμβασης σε περιπτώσεις καταστροφών.

Η κατάρρευση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στα ινδικά Ιμαλάια, όταν μια ομάδα εργατών έβγαινε από το εργοτάξιο και έφθανε η ομάδα που θα την αντικαθιστούσε.

Η πρώτη επαφή με τους διασωθέντες έγινε μέσω ενός μηνύματος σε ένα κομμάτι χαρτί, όμως οι διασώστες κατάφεραν στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με ασυρμάτους.

Οι διασώστες διευκρίνισαν πως διοχέτευσαν οξυγόνο στη ζώνη της σήραγγας που κατέρρευσε και κατάφεραν να διοχετεύσουν επίσης τροφή μέσω του ίδιου αγωγού.

«Μερικά μικρά πακέτα με τροφή εστάλησαν από έναν αγωγό από τον οποίο διοχετεύεται επίσης οξυγόνο στο εσωτερικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τον τόπο του δυστυχήματος ο Νταργκές Ραθόντι, υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης του κρατιδίου Ουταραχάντ στα ινδικά Ιμαλάια.

Οι εκσκαφείς έχουν αφαιρέσει περίπου 20 μέτρα μπάζα, όμως οι εργάτες βρίσκονται 40 μέτρα μακρύτερα.

«Επειδή στη σήραγγα υπάρχουν πολλά μπάζα, αντιμετωπίζουμε ορισμένες δυσκολίες στην επιχείρηση διάσωσης», δήλωσε ο Μπαντάρι.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Ουταραχάντ, ο Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, ο οποίος μετέβη σήμερα στον τόπο του ατυχήματος, δήλωσε στην πλατφόρμα X πως οι εργασίες διάσωσης συνεχίζονται «ακατάπαυστα για να τους βγάλουμε με ασφάλεια».

«Το θετικό είναι ότι οι εργάτες δεν είναι ο ένας πάνω στον άλλο, αλλά διάθέτουν ένα χώρο περίπου 400 μέτρων για να περπατούν και να αναπνέουν», διαβεβαίωσε ο Ντεβέντρα Πατουάλ της εφημερίδας Indian Express.

Η σήραγγα αυτή αποτελεί τμήμα του προγράμματος κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Σαρ Νταμ, το οποίο προωθεί ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και έχει σχεδιαστεί για να βελτιωθούν οι συνδέσεις ανάμεσα σε τέσσερις ινδουιστικές τοποθεσεσίες, μεταξύ των σημαντικότερων της χώρας, καθώς επίσης και με τις μεθοριακές περιφέρειες της Κίνας.

Τα δυστυχήματα στα εργοτάξια μεγάλων υποδομών είναι συχνά στην Ινδία.

Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ξαφνικές πλημμύρες στο Ουταραχάντ, μια καταστροφή την οποία οι ειδικοί απέδωσαν εν μέρει στην υπερβολική ανάπτυξη.

