IDF: Η Χαμάς κρύβει όπλα μέσα σε σχολεία, ναούς και πανεπιστήμια

Οι χερσαίες δυνάμεις των IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα περίχωρα του καταυλισμού Αλ Σάτι, με στόχο την καταστροφή υποδομών των τρομοκρατών της Χαμάς στην καρδιά του αστικού ιστού και συγκεκριμένα μέσα σε σχολεία, πανεπιστήμια, τζαμιά και κατοικίες τρομοκρατών, αναφέρει στην τελευταία ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Οι υποδομές της Χαμάς εσκεμμένα τοποθετήθηκαν μέσα σε αστικές δομές, αναφέρουν οι IDF, όπως μέσα στο πανεπιστήμιο Al-Quds και μέσα στο ναό Abu Bakr.

Ο στρατός ανακάλυψε ότι σε σημείο του ναού έκρυβαν μεγάλο αριθμό εκρηκτικών μηχανισμών και εύφλεκτα υλικά.

Στη διάρκεια της επιχείρησης οι ισραηλινοί στρατιώτες κατάσχεσαν δεκάδες όπλα, στρατιωτικό εξοπλισμό και σχέδια επιχειρήσεων που ανήκαν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, αναφέρουν οι IDF.

Επίσης, οι στρατιώτες εισέβαλαν στην κατοικία τρομοκράτη και εντόπισαν μεγάλο αριθμό όπλων μέσα σε παιδικό δωμάτιο.

Στη διάρκεια επιχείρησης στην Μπέιτ Χανούν, οι IDF εντόπισαν τούνελ, αντικείμενα κατασκοπείας και όπλα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.