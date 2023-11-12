Πέντε Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε συντριβή Αμερικανικού αεροσκάφους στην ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (EUCOM).

Η EUCOM δεν διευκρίνισε τον τύπο του αεροσκάφους ή από πού πετούσε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μια ομάδα κρούσης με αεροπλανοφόρο στην περιοχή λόγω του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ρουτίνας εναέριου ανεφοδιασμού στο πλαίσιο στρατιωτικής εκπαίδευσης, ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε πέντε μέλη της υπηρεσίας υπέστη ατύχημα και συνετρίβη στη Μεσόγειο Θάλασσα. Και τα πέντε μέλη της υπηρεσίας που επέβαιναν στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν», ανέφερε η EUCOM σε ανακοίνωσή της σχετικά με το ατύχημα που σημειώθηκε τη 10η Νοεμβρίου.

Η Ουάσιγκτον έσπευσε να υποστηρίξει το Τελ Αβίβ και ενίσχυσε τις δυνάμεις της στην περιοχή -- συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και άλλων πολεμικών πλοίων αφότου η ομάδα της Χαμάς επιτέθηκε στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους.

DEVELOPING: US confirms a military plane went down on the eastern Mediterranean



Per @US_EUCOM, cause under investigation but “we can definitively say that the aircraft sortie was purely related to training…no indications of hostile activity” pic.twitter.com/RIwT0l7bj5 — Jeff Seldin (@jseldin) November 11, 2023

