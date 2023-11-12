Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αμερικανικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Ανατολική Μεσόγειο - Πέντε νεκροί στρατιωτικοί

Η Ουάσιγκτον έσπευσε να υποστηρίξει το Τελ Αβίβ και ενίσχυσε τις δυνάμεις της στην περιοχή -- συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και άλλων πολεμικών πλοίων

USS Ford

Πέντε Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε συντριβή Αμερικανικού αεροσκάφους στην ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (EUCOM).

Η EUCOM δεν διευκρίνισε τον τύπο του αεροσκάφους ή από πού πετούσε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μια ομάδα κρούσης με αεροπλανοφόρο στην περιοχή λόγω του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ρουτίνας εναέριου ανεφοδιασμού στο πλαίσιο στρατιωτικής εκπαίδευσης, ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε πέντε μέλη της υπηρεσίας υπέστη ατύχημα και συνετρίβη στη Μεσόγειο Θάλασσα. Και τα πέντε μέλη της υπηρεσίας που επέβαιναν στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν», ανέφερε η EUCOM σε ανακοίνωσή της σχετικά με το ατύχημα που σημειώθηκε τη 10η Νοεμβρίου.

Η Ουάσιγκτον έσπευσε να υποστηρίξει το Τελ Αβίβ και ενίσχυσε τις δυνάμεις της στην περιοχή -- συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και άλλων πολεμικών πλοίων αφότου η ομάδα της Χαμάς επιτέθηκε στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους.

Πηγή: alarabiya.net

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αεροσκάφος ΗΠΑ συντριβή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark