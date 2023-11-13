Από ώρα σε ώρα, το ηφαίστειο Fagradalsfjall, στη χερσόνησο Reykjanes στην Ισλανδία μπορεί να εκραγεί, ενώ ήδη δείχνει τα πρώτα σημάδια, με εκτόξευση λάβας.
Amazing drone shooting of erupting #Volcano. #Iceland #Grindavík #IcelandEarthquakes #earthquake pic.twitter.com/8hKraefpDm— The Watcher 🌎 (@TheWatcherDaily) November 12, 2023
Επιστήμονες και αρχές παρακολουθούν την αυξανόμενη δραστηριότητά του. τους εκατοντάδες σεισμούς και την άνοδο της στάθμης του μάγματος ενώ έχουν ήδη εκκενώσει προληπτικά την πόλη Grindavík.
Ολόκληρη η Ισλανδία έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.
«Η πιθανότητα μιας έκρηξης στη χερσόνησο Reykjanes ή λίγο έξω από αυτήν έχει αυξηθεί από το πρωί. Μια έκρηξη θα μπορούσε να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή τις επόμενες ημέρες» ανέφερε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας (IMO)
Iceland: volcano eruption fear after seismic swarm hits country.— Project TABS (@ProjectTabs) November 13, 2023
Video moment of an earthquake.
1,485 earthquakes have hit the country in the last 48 hours. pic.twitter.com/iTtn73HNpv
To Fagradalsfjall είχε παραμείνει αδρανές για 800 χρόνια πριν από μια έκρηξη το 2021.
