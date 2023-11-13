Από ώρα σε ώρα, το ηφαίστειο Fagradalsfjall, στη χερσόνησο Reykjanes στην Ισλανδία μπορεί να εκραγεί, ενώ ήδη δείχνει τα πρώτα σημάδια, με εκτόξευση λάβας.

Επιστήμονες και αρχές παρακολουθούν την αυξανόμενη δραστηριότητά του. τους εκατοντάδες σεισμούς και την άνοδο της στάθμης του μάγματος ενώ έχουν ήδη εκκενώσει προληπτικά την πόλη Grindavík.

Ολόκληρη η Ισλανδία έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

«Η πιθανότητα μιας έκρηξης στη χερσόνησο Reykjanes ή λίγο έξω από αυτήν έχει αυξηθεί από το πρωί. Μια έκρηξη θα μπορούσε να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή τις επόμενες ημέρες» ανέφερε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας (IMO)

To Fagradalsfjall είχε παραμείνει αδρανές για 800 χρόνια πριν από μια έκρηξη το 2021.

