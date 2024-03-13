Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προσαρμόσει το πυρηνικό δόγμα τους ως αποτέλεσμα των νέων πυρηνικών απειλών εκ μέρους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του, είπε επίσης ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει κάποια ένδειξη ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πούτιν. Πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται ότι επανέλαβε το πυρηνικό δόγμα της Μόσχας, ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν απειληθεί η εθνική κυριαρχία της.

«Δεν έχουμε δει κάποιον λόγο για να προσαρμόσουμε τη δική μας πυρηνική στάση, ούτε έχουμε ενδείξεις ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία», τόνισε.

Η Άντριεν Γουότσον, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι «η πυρηνική ρητορική της Ρωσίας ήταν απερίσκεπτη και ανεύθυνη καθ’ όλη αυτή τη σύγκρουση».

«Η Ρωσία ήταν αυτή που εισέβαλε βιαίως και απρόκλητα, χωρίς λόγο, στην Ουκρανία και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία που υπερασπίζεται τον λαό της και το έδαφός της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα» σημείωσε.

Ο Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τη Δύση πως η Ρωσία είναι «από στρατιωτική-τεχνική σκοπιά έτοιμη, φυσικά» για πυρηνικό πόλεμο και ότι εάν οι ΗΠΑ έστελναν στρατεύματα στην Ουκρανία, η Μόσχα θα το εκλάμβανε ως μείζονα κλιμάκωση του πολέμου. Επισήμανε όμως ταυτόχρονα πως δεν θεωρεί πως θα μπορούσε να ληφθεί «βιαστικά» η απόφαση να διεξαχθεί πυρηνικός πόλεμος, ούτε βλέπει καμιά ανάγκη να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέντευξή του εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στο πρώτο κανάλι της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και στο πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

