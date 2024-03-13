Πάπας Φραγκίσκος: «O Kύριος ας μας ελεήσει, ώστε να νικήσουμε την παραφροσύνη του πολέμου»

Λίγες μέρες αφότου ενόχλησε το Κίεβο και τις δυτικές πρωτεύουσες επειδή φάνηκε να καλεί την Ουκρανία να παραδοθεί και να διαπραγματευτεί ειρήνη με τον Ρώσο εισβολέα, ο πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε σήμερα εκ νέου την καταδίκη του απέναντι σε κάθε πόλεμο.

Στο τέλος της καθιερωμένης, γενικής ακρόασης της Τετάρτης, αναφέρθηκε και πάλι στην πληγή του πολέμου και, απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, τόνισε: «Σας παρακαλώ να βρίσκονται πάντα, στην ειλικρινή προσευχή μας, όσοι υποφέρουν εξαιτίας των τρομερών συνεπειών του πολέμου»

«Πολλοί νέοι άνθρωποι θα σκοτωθούν στον πόλεμο. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο να μας δώσει την χάρη να ξεπεράσουμε αυτή την παράνοια του πολέμου, που είναι πάντα μια ήττα", είπε ο πάπας στη διάρκεια του εβδομαδιαίου διαγγέλματός του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο Φραγκίσκος δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Ουκρανία ή σε κάποια άλλη εμπόλεμη ζώνη, αλλά είπε ότι νωρίτερα έλαβε ένα ροζάριο και ένα αντίτυπο του Ευαγγελίου, τα οποία ανήκαν σε έναν άνδρα που σκοτώθηκε σε μη κατονομαζόμενο πολεμικό μέτωπο.

«Σήμερα μου φέρανε ένα Ευαγγέλιο και ένα ροζάριο (σ.σ.: το καθολικό κομποσχοίνι) ενός νέου στρατιώτη που σκοτώθηκε στο μέτωπο. Προσευχόταν με αυτά. Τόσοι νέοι σκοτώνονται. Ας προσευχηθούμε στον κύριο να μας ελεήσει ώστε να νικήσουμε αυτή την παραφροσύνη του πολέμου, η οποία είναι πάντα μια ήττα».

Ο Φραγκίσκος είχε δηλώσει στον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RSI ότι «εκείνοι που έχουν το θάρρος να σηκώσουν λευκή σημαία και να διαπραγματευτούν είναι ισχυρότεροι» καλώντας την Ουκρανία να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, διευκρίνισε την Τρίτη σε συνέντευξή του ότι η Ρωσία θα πρέπει πρώτα να αναστείλει την επιθετικότητά της.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

