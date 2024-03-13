Ένας 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύντροφό του στα τέλη Ιανουαρίου προκειμένου να συνάψει ερωτική σχέση με μια γυναίκα που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο – η οποία αποδείχτηκε ανύπαρκτη, προϊόν της φαντασίας απατεώνων από την Ακτή Ελεφαντοστού, όπως ανέφεραν σήμερα οι δικαστικές αρχές.

Στις 28 Ιανουαρίου βρέθηκε το πτώμα της γυναίκας που είχε γεννηθεί το 1995, μέσα στο σπίτι της στο Μπεσάν της βόρειας Γαλλίας. Ο σύντροφός της ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές και αρχικά είπε ότι την βρήκε νεκρή επιστρέφοντας από τα ψώνια του στον φούρνο. Υποστήριξε μάλιστα ότι μάλλον επρόκειτο για απόπειρα κλοπής που δεν πήγε καλά, επειδή έλλειπε από το σπίτι ένας κουμπαράς, όπως είπε ο εισαγγελέας Γκιρέκ Λε Μπρα.

Η αστυνομία ωστόσο, από την έρευνα που έκανε, απέκλεισε αυτήν την εκδοχή. Διαπίστωσε παράλληλα ότι ο άνδρας διατηρούσε μια «ερωτική σχέση εξ αποστάσεως» με μια γυναίκα, της οποίας αγνοούσε την «πραγματική ταυτότητα». Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, που αποκάλυψε την υπόθεση, το πρόσωπο αυτό διατηρούσε σελίδα στο Facebook με το όνομα «Μπεατρίς Λερού, έμπωρος (sic) στη Βρέστη».

Η «ερωμένη» ήταν ανύπαρκτη: την είχε «δημιουργήσει» ένας απατεώνας που κατάφερε μάλιστα να αποσπάσει από τον άνδρα το ποσό των 2.200 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο απατεώνας αυτός βρίσκεται στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή και παραδέχτηκε ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του, ελπίζοντας ότι θα έβγαζε από τη μέση το εμπόδιο για να συνάψει σχέση με την ανύπαρκτη «Μπεατρίς».

Κατά μέσο όρο διαπράττεται στη Γαλλία μία γυναικοκτονία κάθε τρεις ημέρες. Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέγραψε 94 γυναικοκτονίες το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.