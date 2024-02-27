Οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατιώτες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ανέφερε σήμερα Τρίτη ο Λευκός Οίκος στον απόηχο των χθεσινών δηλώσεων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν που προκάλεσαν έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν ήταν ξεκάθαρος ότι οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αντριέν Γουάτσον, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος πιστεύει ότι «ο δρόμος της νίκης» απαιτεί στρατιωτική βοήθεια την οποία αυτή τη στιγμή μπλοκάρει το Κογκρέσο.

Ο Μπάιντεν έχει συνάντηση με υψηλόβαθμους βουλευτές στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν θέματα χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στην Ουκρανία.

Χθες βράδυ, ο Μακρόν δήλωσε πως η αποστολή δυτικών στρατευμάτων στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία στο μέλλον δεν μπορεί να «αποκλειστεί». Αντιδρώντας σήμερα, πολυάριθμες ευρωπαϊκές χώρες απέκλεισαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, αν χώρες μέλη της Συμμαχίας στείλουν στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

