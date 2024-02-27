Γερμανία: Απορρίπτει ο Σολτς το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής ΝΑΤΟϊκών χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, απορρίπτοντας την ιδέα που διατύπωσε χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Την ίδια άποψη εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ και το σύνολο της γερμανικής πολιτικής.

«Ισχύει και για το μέλλον, δεν θα υπάρξουν χερσαίες δυνάμεις ούτε στρατιώτες επί ουκρανικού εδάφους από ευρωπαϊκά ή ΝΑΤΟϊκά κράτη», τόνισε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του, νωρίτερα σήμερα, στο Φράιμπουργκ, απαντώντας εμμέσως στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να αποκλείεται η αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Οι δυτικοί στρατιώτες, πρόσθεσε ο καγκελάριος, «δεν επιτρέπεται - επίσης από τις χώρες τους - να συμμετέχουν ενεργά σε πολεμικές δραστηριότητες». Αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι, επισήμανε μάλιστα ότι η άποψη για το θέμα αυτή ήταν «πολύ ομόφωνη» μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στο ίδιο πνεύμα εκφράστηκε νωρίτερα σήμερα και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD), ο οποίος, από την Αυστρία όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν γερμανικά στρατεύματα στην Ουκρανία. «Οι μπότες στο έδαφος (boots on the ground) δεν αποτελούν επιλογή για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ναι, το αποκλείω», δήλωσε ο κ. Πιστόριους έπειτα από την συνάντησή του με την αυστριακή ομόλογό του Κλαούντια Τάνερ, η οποία με τη σειρά της έκανε λόγο για «ανησυχητικό μήνυμα» από τον γάλλο πρόεδρο. Ο κ. Πιστόριους ευχαρίστησε ακόμη τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Οι δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν «πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα, δηλαδή μια διπλωματική προοπτική», δήλωσε και ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ. «Δεν υπήρξε καμία συναίνεση για αυτό χθες στο Παρίσι και είναι αδιανόητο να βγαίνεις με ένα θέμα στο οποίο δεν υπάρχει συναίνεση, προκαλώντας μια συζήτηση που δεν χρειαζόμαστε», πρόσθεσε ο κ. Σάλενμπεργκ.

Και ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) αντέκρουσε σαφώς τον γάλλο πρόεδρο, καλώντας τον μάλιστα να αυξήσει τη στρατιωτική υποστήριξή του προς την Ουκρανία. «Αυτό (ενν. η αποστολή χερσαίων δυνάμεων) αποκλείεται. Αυτή ήταν πάντα η σαφής γραμμή, ότι δεν θα καταστούμε κομμάτι του πολέμου και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε στην Ουκρανία γερμανοί στρατιώτες», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ στο περιθώριο κομματικής εκδήλωσης των Πρασίνων νωρίτερα σήμερα στη Λειψία. «Θα χαρώ εάν η Γαλλία σκεφτεί πώς θα προσφέρει μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία. Και αν μπορώ να κάνω μια υπόδειξη, θα ήταν: δώστε περισσότερα όπλα. Κάντε ό,τι μπορείτε και κάντε το τώρα, δώστε στην Ουκρανία τα πυρομαχικά και τα τεθωρακισμένα που μπορείτε να της δώσετε. Ήρθε πραγματικά η ώρα να μην αφήσετε την Ουκρανία μόνη», πρόσθεσε ο αντικαγκελάριος Χάμπεκ.

Στο ίδιο πνεύμα εκφράστηκαν από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ο αρχηγός Λαρς Κλινγκμπάιλ και ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρολφ Μούτσενιχ. «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα επεκταθεί», δήλωσε ο κ. Κλινγκμπάιλ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa και πρόσθεσε ότι «η Γερμανία δεν θα στείλει κανέναν στρατιώτη -είτε άμεσα είτε έμμεσα- στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου». Ο αρχηγός του SPD επισήμανε ακόμη ότι «θα πρέπει να επιμείνουμε στη συναίνεση στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε σθεναρά την Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να αποκλείσουμε κάθε κίνδυνο να γίνουμε οι ίδιοι συμβαλλόμενοι στον πόλεμο». Ο κ. Μούτσενιχ από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι «σίγουρα δεν θα στείλουμε γερμανούς στρατιώτες εναντίον της Ρωσίας» και ανέφερε ότι οι πολιτικοί θα πρέπει «να εκφράζονται με συγκεκριμένες διατυπώσεις και ταυτόχρονα να έχουν την ικανότητα να εξετάζουν τους κινδύνους κλιμάκωσης που είναι εγγενείς σε κάθε πόλεμο».

«Η Γερμανία δεν μπορεί σίγουρα να συμμεριστεί αυτή την αξιολόγηση (ενν. του Εμανουέλ Μακρόν), αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο Μακρόν είναι το γκάζι και ο καγκελάριος είναι το φρένο. Και αυτό είναι μοιραίο για την Ευρώπη. Τι εικόνα είναι αυτή, οι φίλοι να υποστηρίζουν εντελώς διαφορετικές απόψεις. Ο Πούτιν θα είναι πολύ ευτυχισμένος», δήλωσε η επικεφαλής της Επιτροπής 'Αμυνας της Bundestag Μαρί-'Αγκνες Στρακ-Τσίμερμαν (FDP). Από την πλευρά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) ο γραμματέας της Κ.Ο. Τόρστεν Φράι απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο αποστολής δυτικών χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

