Η σταρ του Dune Ρεμπέκα Φέργκιουσον αποκάλυψε ότι πρώην συμπρωταγωνιστής της στον κινηματογράφο της «ούρλιαξε», με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το πλατό κλαίγοντας.



Η Σουηδή ηθοποιός, 40 ετών, αποκάλυψε σε συνέντευξή της σε podcast ότι υπάρχει ένας «απόλυτος ηλίθιος συμπρωταγωνιστής» με τον οποίο δεν θα συνεργαστεί ποτέ ξανά μετά τον τρόπο που της φέρθηκε στα γυρίσματα μιας παλιότερης ταινίας - αλλά διευκρίνισε ότι δεν ήταν ο Χιου Τζάκμαν ή ο Τομ Κρουζ με τους οποίους συμπρωταγωνίστησε στις ταινίες Mission Impossible και The Greatest Showman.



«Θυμάμαι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο ανασφαλής και θυμωμένος γιατί αυτό το άτομο δεν μπορούσε να βγάλει τις σκηνές», είπε. «Και νομίζω ότι ήμουν τόσο ευάλωτη και ένιωθα άβολα και μού φώναξε. Αλλά επειδή αυτό το άτομο ήταν το ‘’νούμερο ένα’’ δεν υπήρχε δίχτυ ασφαλείας για μένα. Οπότε κανείς δεν με στήριξε. Και έκλαψα φεύγοντας από το πλατό».

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμήθηκε ότι ο συμπρωταγωνιστής της έλεγε πράγματα στα γυρίσματα όπως, «Με αυτό πρέπει να δουλέψω;» και «Τι στο δ….ο είναι αυτό;» μπροστά σε όλους τους παριστάμενους στο πλατό. «Στεκόμουν εκεί και έσπασα», είπε.Η ηθοποιός ήλπιζε ότι θα οι παραγωγοί θα τη στήριζαν,Ωστόσο, ανέφερε ότι την επόμενη μέρα στο πλατό αντιμετώπισε τον συμπρωταγωνιστή της. «Φύγε από το πλατό μου», είπε. «Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο φοβισμένη… Κοίταξα αυτό το άτομο και είπα, "Μπορείς να πας στο δ….ο.Η Φέργκιουσον δήλωσε ότι οι παραγωγοί της είπαν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στον συγκεκριμένο ηθοποιό, που αναφέρεται ως «νούμερο ένα», επειδή έπρεπε να είναι στο πλατό. Αλλά η ηθοποιός επέμενε, προτείνοντας αυτός να γυρίσει και εκείνη να παίξει το ρόλο κοιτώντας την πλάτη του. «Και το έκανα», πρόσθεσε. «Και θυμάμαι που σκεφτόμουν ότιΗ Φέργκιουσον είπε ότι μετά τη σκηνή πήγε στον σκηνοθέτη ζητώντας να μάθει γιατί αυτή η συμπεριφορά επιτράπηκε να συνεχιστεί. Και πρόσθεσε: «Ο σκηνοθέτης είπε, "Έχεις δίκιο. Δεν φροντίζω όλους τους άλλους. Προσπαθώ να καλοπιάσω αυτό το άτομο. Επειδή είναι τόσο ασταθές"».

