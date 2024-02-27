ΝΑΤΟ: Κανένα σχέδιο για αποστολή στρατευμάτων μάχης στην Ουκρανία

Το ΝΑΤΟ «δεν έχει κανένα σχέδιο» να στείλει στρατεύματα μάχης στην Ουκρανία, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Συμμαχίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, την επομένη δηλώσεων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι παρέχουν άνευ προηγουμένου στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Το κάνουμε από το 2014 και συνεχίζουμε να το κάνουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα μετά την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή. Αλλά δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για νατοϊκά στρατεύματα μάχης στο ουκρανικό έδαφος", υπογράμμισε ο αξιωματούχος.

Χθες βράδυ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η αποστολή δυτικών στρατευμάτων στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία στο μέλλον δεν μπορεί να «αποκλειστεί». Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, αν χώρες μέλη της Συμμαχίας στείλουν στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.