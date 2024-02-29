Λογαριασμός
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά

ΗΠΑ: Δεν φαίνεται η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κάποια ένδειξη ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα διαθέτει όπλα για να πλήξει στόχους στη Δύση.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ανεύθυνη ρητορική από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν είναι αυτός τρόπος να μιλά ο ηγέτης μιας πυρηνικής δύναμης», είπε ο Μίλερ.

Νωρίτερα ο Πούτιν προειδοποίησε τις χώρες της Δύσης ότι ρισκάρουν να προκαλέσουν πυρηνικό πόλεμο εάν στείλουν στρατιώτες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

