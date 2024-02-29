Άνθρωποι που λιμοκτονούν, η βοήθεια φτάνει επιτέλους, και οι Ισραηλινοί στρατιώτες αισθάνονται ότι «απειλούνται»: περισσότεροι από εκατό άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με τη Χαμάς, όταν η διανομή τροφίμων μετατράπηκε σε εφιάλτη στη Γάζα, με ανθρώπους να ποδοπατούνται και αληθινές σφαίρες να χτυπούν το πλήθος.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναθεώρησε τον απολογισμό το βράδυ της Πέμπτης, κάνοντας λόγο για 112 νεκρούς και 760 τραυματίες στη «σφαγή», όπως την χαρακτήρισε, στη Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα, οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου ξεπέρασαν τις 30.000.

Τα ξημερώματα, χιλιάδες άνθρωποι συνέρρεαν στην οδό Αλ Ρασίντ, κοντά στον «κυκλικό κόμβο της Ναμπλούς», στη δυτική Γάζα, τη μεγαλύτερη πόλη του θύλακα, όπου οι Παλαιστίνιοι αφηγούνταν ότι έτρωγαν ζωοτροφή ή σκότωναν γαϊδουράκια και άλογα για να επιβιώσουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και με τις υπηρεσίες υγείας της Γάζας, Ισραηλινοί στρατιώτες που στάθμευαν σε μικρή απόσταση για να προστατεύσουν το κομβόι, άνοιξαν πυρ στο πλήθος που κατευθυνόταν προς τα περίπου 30 φορτηγά.

«Καθώς το κομβόι (που είχε αναχωρήσει από τα νότια της Γάζας) μπήκε στο βόρειο τμήμα, χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στα φορτηγά, κάτι που προκάλεσε ποδοπάτημα στο οποίο δεκάδες Γαζαίοι τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν, ορισμένοι από αυτούς παρασύρθηκαν από τα φορτηγά» υποστήριξε ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Στη συνέχεια, ένα μέρος της αυτοκινητοπομπής συνέχισε την πορεία του αλλά «δεκάδες» άμαχοι βρέθηκαν κοντά στις ισραηλινές δυνάμεις που πυροβόλησαν «προειδοποιητικά» και κατόπιν «άνοιξαν πυρ» συνέχισε ο ίδιος αξιωματούχος.​​​​​​

A Humanitarian Aid Massacre happened in Gaza today.



Hungry Palestinians gathered waiting for food aid.



Israel shot them.



This wasn't aerial bombardment. This was a ground-level assassination.



104 innocent civilians were killed. pic.twitter.com/Ucm0X2eqYT — Khalissee (@Kahlissee) February 29, 2024

Αντικρουόμενες εκδοχές

«Επρόκειτο για περιορισμένα πυρά (…) δεν ήταν ένα μαζικό συμβάν, από τη δική μας σκοπιά», πρόσθεσε. Ο στρατός έκανε λόγο για «δεκάδες νεκρούς και τραυματίες» που ποδοπατήθηκαν από το πλήθος το οποίο «περικύκλωσε τα φορτηγά και λεηλάτησε» το φορτίο τους. Δεν έδωσε όμως κάποιον απολογισμό των θυμάτων από τους πυροβολισμούς.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, ο ίδιος στρατιωτικός εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε από ποιον οργανισμό προερχόταν η ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφεραν τα φορτηγά. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι «καμία υπηρεσία του ΟΗΕ δεν εμπλεκόταν σε αυτήν τη διανομή».

Από την Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι η κυβέρνησή του «επαληθεύει» τις «δύο αντικρουόμενες εκδοχές του τι συνέβη».

«Πήγα τα ξημερώματα στον κυκλικό κόμβο της Ναμπλούς για να πάρω αλεύρι, επειδή δεν υπάρχει τίποτα στο σπίτι μου και τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα. Γύρω στις 4, τα φορτηγά άρχισαν να πλησιάζουν και (…) ο στρατός εκτόξευσε οβίδες πυροβολικού και άνοιξε πυρ», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άλι Αουάντ Ασκίρ, 54 ετών, που τραυματίστηκε από σφαίρα στο αριστερό πόδι.

BREAKING| At least 150 hungry citizens have been killed and 1000 others wounded in an Israeli massacre in northern Gaza.



Israeli tanks shelled thousands of hungry civilians, who were waiting for flour at Al Rasheed Street. Israeli snipers continue to target everyone approaching… pic.twitter.com/iHEpnjsFny — Quds News Network (@QudsNen) February 29, 2024

«Επικράτησε χάος»

«Βρισκόμασταν στην οδό Αλ Ρασίντ και ξαφνικά μας επιτέθηκαν τα άρματα. Υπήρχαν δέματα γεμάτα με βοήθεια. Οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν τρόφιμα και αλεύρι, κινήθηκαν γρήγορα προς τα εμπρός για να τα μαζέψουν. Επικρατούσε χάος, υπήρχαν πλήθη ανθρώπων αλλά οι κατοχικές δυνάμεις συνέχιζαν να μας πυροβολούν, υπήρχαν τόσοι μάρτυρες και θύματα» είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας που δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Πτώματα μεταφέρθηκαν με ένα κάρο που το έσερνε ένα γαϊδουράκι, στον παραλιακό δρόμο της Γάζας, σύμφωνα με έναν συνεργάτη του AFP. Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι παλαιστινιακές οργανώσεις κατήγγειλαν αυτό το «ειδεχθές έγκλημα σε βάρος ανυπεράσπιστων πολιτών».

C’est un nouveau carnage dans la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens ont été assassinés par l’armée israélienne alors qu'ils attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire. Le gouvernement israélien affame les palestiniens avant de les assassiner en masse. Génocide. pic.twitter.com/r9WcLjhSyZ — Thomas Portes (@Portes_Thomas) February 29, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

