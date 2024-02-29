Οι ιρανικές αρχές απαγόρευσαν στη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, που είναι φυλακισμένη από το 2021 στην Τεχεράνη, να παραστεί στην κηδεία του πατέρα της, ο οποίος πέθανε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, κατήγγειλε σήμερα η οικογένειά της.

Ο Καρίμ Μοχαμαντί, που δεν είχε δει την κόρη του 22 μήνες και δεν της είχε μιλήσει στο τηλέφωνο τους τελευταίους τρεις μήνες, απεβίωσε την Τρίτη σε ηλικία 90 ετών. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα στην πόλη Ζανζάν, βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

«Δυστυχώς, στη Ναργκίς Μοχαμαντί αρνήθηκαν τη δυνατότητα να παραστεί στην τελετή και να αποχαιρετήσει τον πατέρα της», επισήμανε σε δελτίο Τύπου η οικογένειά της, η οποία είχε νωρίτερα αναφέρει ότι η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης θα έπρεπε να έχει «το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα» να παραστεί στην κηδεία του.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της εξέγερσης «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η οποία ξέσπασε τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Ιράν.

«Ο ιρανικός λαός γύρισε τη σελίδα αυτού του καθεστώτος», δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα. «Πιστεύω ότι με την επόμενη ευκαιρία θα επιστρέψει στον δρόμο».

Η Μοχαμαντί, που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης «για τη μάχη της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και τη μάχη της για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους», έχει καταδικαστεί και φυλακιστεί επανειλημμένα εδώ και 25 χρόνια για τον αγώνα της κατά της επιβολής της μαντίλας στις γυναίκες και της θανατικής ποινής.

Φυλακισμένη από τον Νοέμβριο του 2021, δεν έχει δει τον σύζυγο και τα δίδυμα παιδιά της που έχουν εγκατασταθεί στο Παρίσι εδώ και χρόνια. Τον περασμένο χρόνο της απαγορεύτηκε το δικαίωμα να τηλεφωνεί από τη φυλακή της, ακόμα και στους συγγενείς της στο Ιράν.

Μια απαγόρευση που δεν ήρθη ακόμα κι όταν πλησίαζαν οι τελευταίες στιγμές της ζωής του πατέρα της. Την ημέρα του θανάτου του «δεν της επετράπη να τηλεφωνήσει για συλλυπητήρια στην οικογένειά της», κατήγγειλαν οι δικοί της.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, μετέφερε τις δηλώσεις του Καρίμ Μοχαμαντί πριν από τον θάνατό του: «Η επιθυμία να ακούσω τη φωνή της κόρης μου από τη φυλακή του δυνάστη είναι αβάστακτη», είχε πει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

