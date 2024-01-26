ΗΠΑ: Αβάσιμη η απόφαση Διεθνούς Δικαστηρίου Χάγης περί γενοκτονίας στη Γάζα

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για την υπόθεση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνάδει με τη θέση της Ουάσινγκτον ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αναλάβει δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για να διασφαλίσει ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθεί, ανέφερε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι κατηγορίες περί γενοκτονίας είναι αβάσιμες και σημειώνουμε ότι το Δικαστήριο δεν απεφάνθη περί γενοκτονίας, ούτε ζήτησε μια κατάπαυση του πυρός στην απόφασή του και ζήτησε την άνευ όρων, άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς», τόνισε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

