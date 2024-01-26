Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Ισραήλ περί «σύμπραξης» της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ με τη Χαμάς.

«Τέτοιοι λανθασμένοι ισχυρισμοί είναι επιζήμιοι και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το προσωπικό μας, το οποίο διακινδυνεύει τη ζωή του για να φροντίσει ευάλωτους ανθρώπους» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ως υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, ο ΠΟΥ είναι αμερόληπτος και ενεργεί για την υγεία και την ευημερία όλων», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΠΟΥ, η πρέσβειρα του Ισραήλ στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, η Μεϊράβ Εϊλόν Σαχάρ, κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «στρατιωτικοποίησε την αστική ζώνη της Λωρίδας της Γάζας» ακολουθώντας μια «προμελετημένη στρατηγική».

Υποστήριξε επίσης ότι ο ΠΟΥ επέλεξε να αγνοήσει κατ’ επανάληψη τα «αδιαμφισβήτητα γεγονότα». «Δεν πρόκειται για ανεπάρκεια (του Οργανισμού), αλλά για αθέμιτη σύμπραξή του» με τη Χαμάς, πρόσθεσε.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επωφελήθηκε από την προστασία που παρέχεται στις δομές υγείας στο δίκαιο του πολέμου και χρησιμοποίησε νοσοκομεία για να εξαπολύσει επιθέσεις, να κρύψει τις σήραγγες και τα όπλα της. Η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται την κατηγορία.

«Σύμφωνα με την πρέσβειρα του Ισραήλ, «ο ΠΟΥ γνώριζε ότι κρατούνταν όμηροι στα νοσοκομεία και ότι οι τρομοκράτες δρούσαν εκεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

