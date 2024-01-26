Η Ουκρανία προσκάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη «σύνοδο κορυφής για την ειρήνη» των παγκόσμιων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, δήλωσε κορυφαίος διπλωματικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει στην δεύτερη επέτειο της.

Η Κίνα έχει στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και απέφυγε να επικρίνει την εισβολή της στην Ουκρανία, αλλά δήλωσε επίσης ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση στη σύγκρουση.

«Προσκαλούμε οπωσδήποτε την Κίνα να συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής, στο πιο ψηλό επίπεδο, στο επίπεδο του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας» δήλωσε στο Reuters ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ίχορ Ζόβκβα σε μια συνέντευξη του αυτήν την εβδομάδα.

«Η συμμετοχή της Κίνας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Συνεργαζόμαστε με την κινεζική πλευρά. Εμπλέκουμε τους εταίρους μας στον κόσμο, ώστε να μεταφέρουν στην κινεζική πλευρά πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή σε μια τέτοια σύνοδο κορυφής».

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινγκπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διακήρυξαν μια «άνευ ορίων» εταιρική συνεργασία στο Πεκίνο μόλις τρεις εβδομάδες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Από τότε η Κίνα αύξησε δραματικά τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων από την Ρωσία.

Ο Πούτιν λέει ότι η εισβολή ήταν απαραίτητη για την προστασία της ασφάλειας της Ρωσίας, ενώ το Κίεβο και η Δύση λένε ότι πρόκειται για απρόκλητο επιθετικό πόλεμο και αρπαγή γης.

Η ουδέτερη Ελβετία συμφώνησε να φιλοξενήσει την ειρηνευτική σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία μετά από αίτημα του Ζελένσκι, αλλά δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία ή τόπος διεξαγωγής της. Ο Ζόβκβα δήλωσε ότι οι ομάδες εξακολουθούν να εργάζονται για τις λεπτομέρειες.

Ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ζόβκβα είπε επίσης ότι οι σύμβουλοι ασφαλείας από 82 χώρες, που είναι αριθμός ρεκόρ, συμμετείχαν στις συνομιλίες αυτό τον μήνα στην ελβετική πόλη Νταβός, όπου επικεντρώθηκαν στο ειρηνευτικό σχέδιο των δέκα σημείων της Ουκρανίας.

Η Ρωσία δεν έχει προσκληθεί στην προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής ενώ είχε δηλώσει ότι ειρηνευτικό σχέδιο των δέκα σημείων της Ουκρανίας είναι αποτυχημένο.

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, την αποχώρηση όλων των ρωσικών στρατευμάτων, την προστασία των προμηθειών τροφίμων και ενέργειας, την πυρηνική ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων πολέμου.

«Θα μιλήσουμε για έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη (στη σύνοδο κορυφής) για την εφαρμογή αυτής της (ειρηνευτικής) φόρμουλας», δήλωσε ο Ζόβκβα.

Η Ουκρανία προσπαθεί να διατηρήσει τη διεθνή υποστήριξη εν μέσω ενδείξεων πολεμικής κόπωσης μεταξύ των δυτικών συμμάχων της μετά την αποτυχία της αντεπίθεσης του Κιέβου πέρυσι. Οι γραμμές του μετώπου έχουν αλλάξει ελάχιστα και ο πόλεμος στη Γάζα έχει γίνει πρόσφατα πιο πιεστικό επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής.

Ο Ζόβκβα χαιρέτισε τη συμμετοχή πολλών χωρών του νοτίου ημισφαιρίου στις συνομιλίες του Νταβός, λέγοντας ότι η Ουκρανία ελπίζει να διατηρήσει αυτό το επίπεδο στη σύνοδο κορυφής.

Ο εκπρόσωπος της Κίνας συμμετείχε σε συνάντηση για την Ουκρανία στη Σαουδική Αραβία το περασμένο καλοκαίρι, ενώ ο Σι και ο Ζελένσκι έχουν επίσης μιλήσει τηλεφωνικά.

Το Πεκίνο υπέβαλε πέρυσι το δικό του σχέδιο 12 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αλλά δεν προβλέπει ότι η Ρωσία θα πρέπει να αποσυρθεί από οποιοδήποτε από τα εδάφη που έχει καταλάβει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

