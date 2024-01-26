Πούτιν: Η Ουκρανία έριξε το αεροσκάφος μας με πυραύλους από Γαλλία ή ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία την Τετάρτη καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, είτε σκοπίμως, είτε κατά λάθος.

Ο Πούτιν τόνισε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας των ρωσικών αρχών θα δημοσιευθούν μέσα σε δύο με τρεις ημέρες, αλλά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνυον ότι οι πύραυλοι που κατέρριψαν το αεροσκάφος ήταν αμερικανικοί ή γαλλικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.