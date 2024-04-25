Εντείνονται οι διαδηλώσεις κατά του πολέμου στη Γάζα σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ με την αστυνομία να προχωράει σε 93 συλλήψεις στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (USC) στο Λος Άντζελες.

Αστυνομικοί εμπόδισαν διαδηλωτές να στήσουν σκηνές έξω από την πανεπιστημιούπολη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση.

Οι συλλήψεις στο USC έγιναν λίγες ώρες μετά τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας όπου και εκεί η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις.

Φοιτητές σε πολλά πανεπιστήμια των ΗΠΑ εγκαταλείπουν τα μαθήματά τους και προσπαθούν να στήσουν καταυλισμούς έξω από τα πανεπιστήμια διαδηλώνοντας κατά της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί σε πολλά πανεπιστήμια των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, όπως στο πανεπιστήμιο του Κολούμπια, του Γέιλ και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Οι τελευταίες συλλήψεις στο USC έγιναν με τους φοιτητές να έχουν συγκεντρωθεί στο Πάρκο Αποφοίτων. Η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που διήρκεσε αρκετές ώρες έγινε εκκαθάριση στον καταυλισμό σε μια προσπάθεια να απομακρυνθούν οι διαδηλωτές. Οι μαθητές έλαβαν 10λεπτη προειδοποίηση από ελικόπτερα της αστυνομίας να διαλυθούν. Όσοι αρνήθηκαν, συνελήφθησαν με την κατηγορία της καταπάτησης.

Καθώς η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει μια γυναίκα, οι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια νερού εναντίον τους φωνάζοντας: «Αφήστε την να φύγει!». Παράλληλα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γύρω από αστυνομικούς φωνάζοντας «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Χθες, Τετάρτη, σημειώθηκαν χαοτικές σκηνές επίσης στην πανεπιστημιούπολη στο Τέξας στο Όστιν, καθώς εκατοντάδες τοπικοί και κρατικοί αστυνομικοί έφιπποι, κρατώντας ρόπαλα, διέλυσαν τους διαδηλωτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.