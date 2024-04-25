Ο Ουκρανός υπουργός Γεωργίας Μίκολα Σόλσκι παραιτήθηκε, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ , εν μέσω καταγγελιών ότι εμπλέκεται σε παράνομη απόκτηση κρατικής γης αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Κοινοβούλιο "έλαβε επιστολή παραίτησης από τον Μίκολα Σόλσκι", δήλωσε ο Στεφαντσούκ στο Facebook, επισυνάπτοντας στο μήνυμά του τη χειρόγραφη επιστολή.

Ο ίδιος πρόσθεσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι η παραίτηση του υπουργού θα εξεταστεί σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της ολομέλειας της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

