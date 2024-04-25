Πύραυλο των Χούθι κατέρριψε βρετανικό πλοίο στην περιοχή για πρώτη φορά από το 1991

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το πλοίο του βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού HMS Diamond κατέρριψε την Τετάρτη βαλλιστικό πύραυλο που είχαν εκτοξεύσει οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη στην περιοχή του Κόλπου του Άντεν.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς, ήταν η πρώτη φορά που βρετανικό πολεμικό πλοίο αναχαίτισε πύραυλο στο πλαίσιο εχθρικής ενέργειας από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991.

Το βρετανικό πλήρωμα ενεργοποίησε το πυραυλικό σύστημα Sea Viper για την κατάρριψη του πυραύλου, ώστε να προστατεύσει εμπορικό πλοίο.

Εν τω μεταξύ, το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε δεύτερο γύρο κυρώσεων κατά ιρανικών συμφερόντων, δύο φυσικών και τεσσάρων νομικών προσώπων, μετά από την επίθεση της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ στις 13 Απριλίου.

Οι νέες κυρώσεις επικεντρώνονται στην ιρανική βιομηχανία drone και πυραύλων και επιβάλλονται σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ο υπουργός Εξωτερικών λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον έκανε λόγο για «ξεκάθαρο μήνυμα» από το Λονδίνο και τους συμμάχους του ότι οι υπεύθυνοι για την «αποσταθεροποιητική» συμπεριφορά του Ιράν στην περιοχή «θα λογοδοτήσουν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.