Επτά τραυματίες από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του Χάρκιβ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν σήμερα σε ρωσική αεροπορική επιδρομή που έπληξε περιοχή κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό την νοτιοανατολική πόλη Χάρκιβ, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι η επίθεση έπληξε την πόλη Μπαλακλίγια, η οποία είχε καταληφθεί από τη Ρωσία στην αρχή της πλήρους κλίμακας εισβολής και ανακτήθηκε από την Ουκρανία αργότερα το φθινόπωρο του 2022.

Δεν έγιναν γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Το Χάρκιβ το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία και η γύρω περιοχή βρίσκονται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων, αλλά οι αεροπορικές επιδρομές έχουν γίνει πιο εντατικές τις τελευταίες εβδομάδες, πλήττοντας αστικές και ενεργειακές υποδομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.