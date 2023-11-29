ΗΠΑ: Αισιοδοξία για παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα - Όλα είναι στα χέρια της Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν ότι η εκεχειρία στη Γάζα μπορεί να παραταθεί, δήλωσε σήμερα η πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ στους δημοσιογράφους.

"Είμαστε αισιόδοξοι ότι η εκεχειρία μπορεί να παραταθεί", δήλωσε η Τόμας-Γκρίνφιλντ.

"Όλα είναι στα χέρια της Χαμάς. Οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι εάν (η Χαμάς) συνεχίσει να απελευθερώνει 10 ομήρους την ημέρα, αυτοί θα παρατείνουν κατά μια μέρα. Επομένως, (όλα) είναι πράγματι στα χέρια της. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα γι αυτό και εργαζόμαστε εντατικά για να παραταθεί η συμφωνία", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.