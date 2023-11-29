Λογαριασμός
ΗΠΑ: Αισιοδοξία για παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα - Όλα είναι στα χέρια της Χαμάς

 υπάρχει η δυνατότητα για παράταση της συμφωνίας και γι αυτό εργαζόμαστε εντατικά για να παραταθεί η συμφωνία, δήλωσε η η πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν ότι η εκεχειρία στη Γάζα μπορεί να παραταθεί, δήλωσε σήμερα η πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ στους δημοσιογράφους.

"Είμαστε αισιόδοξοι ότι η εκεχειρία μπορεί να παραταθεί", δήλωσε η Τόμας-Γκρίνφιλντ.

"Όλα είναι στα χέρια της Χαμάς. Οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι εάν (η Χαμάς) συνεχίσει να απελευθερώνει 10 ομήρους την ημέρα, αυτοί θα παρατείνουν κατά μια μέρα. Επομένως, (όλα) είναι πράγματι στα χέρια της. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα γι αυτό και εργαζόμαστε εντατικά για να παραταθεί η συμφωνία", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

