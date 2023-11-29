Η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ ανακοίνωσε απόψε ότι παρέδωσε ορισμένους ομήρους που κρατούσε, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ανταλλαγή τους με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η απελευθέρωση αυτή, κατά τη δεύτερη ημέρα της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, επισκιάζεται ωστόσο από τον ανεπιβεβαίωτο ακόμη ισχυρισμό της Χαμάς ότι μια οικογένεια Ισραηλινών ομήρων, μεταξύ των οποίων και ο μικρότερος όλων, ο Κφιρ Μπίμπας, 10 μηνών, σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

