Ρωσία: «Συμφωνία πίστης» θα υπογράφουν οι ξένοι πολίτες για να επισκεφτούν τη χώρα

Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών έχει συντάξει νομοσχέδιο που θα εισάγει μια «συμφωνία πίστης» για τους ξένους πολίτες που επιθυμούν να επισκεφθούν τη Ρωσία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Βάσει της «συμφωνίας πίστης», στους ξένους θα απαγορεύεται κατά την παραμονή τους στη Ρωσία «να δυσφημούν» τη ρωσική πολιτική, «να διαστρεβλώνουν» τη συμβολή του σοβιετικού λαού στη νίκη επί του φασισμού και να αρνούνται τις «παραδοσιακές αξίες», που υπονοεί να μην προβαίνουν σε διάδοση πληροφοριών που θέτουν υπό αμφισβήτηση τον γάμο ως ένωση άνδρα με γυναίκα και να «προπαγανδίζουν» σχέσεις που αφορούν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.

Επιπλέον, θα απαγορεύεται στους ξένους να παρακινούν τη θέσπιση ή την κατάργηση νόμων, να φέρονται απερίσκεπτα απέναντι στην φύση και τις πολιτιστικές αξίες, να δείχνουν ασέβεια προς την ποικιλομορφία των λαϊκών εθίμων και να κάνουν οτιδήποτε είναι «επιζήμιο για τη Ρωσία».

Το σχετικό νομοσχέδιο ολοκληρώνεται και σύντομα θα κατατεθεί στην Κρατική Δούμα (κάτω βουλή).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

