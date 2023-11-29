Ισραήλ: 85χρονη πρώην όμηρος λέει ότι είδε τον ηγέτη της Χαμάς και «του τα έψαλλε»

Μια 85χρονη Ισραηλινή που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και αφέθηκε ελεύθερη δύο εβδομάδες αργότερα είπε ότι συναντήθηκε με τον ηγέτη της οργάνωσης στη Γάζα, τον Γιαχία Σινουάρ, ενώ ήταν σε αιχμαλωσία και τον ρώτησε αν ντρέπεται που άσκησε βία σε ακτιβιστές για την ειρήνη, όπως η ίδια.

Η Γιοσεβέντ Λίφσιτζ απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Νιρ Οζ και οδηγήθηκε στη Γάζα. Είπε στην ισραηλινή εφημερίδα Davar ότι ήρθε αντιμέτωπη με τον Σινουάρ όταν εκείνος επισκέφθηκε τους ομήρους σε μια υπόγεια σήραγγα όπου τους κρατούσε η Χαμάς.

«Ο Σινουάρ ήταν μαζί μας τρεις ή τέσσερις ημέρες μετά την άφιξή μας», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα στην εφημερίδα. «Τον ρώτησα πως και δεν ντρέπεται να κάνει τέτοια πράγματα σε ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια στήριζαν την ειρήνη».

«Δεν απάντησε. Έμεινε σιωπηλός», πρόσθεσε.

Η Λίφσιτζ είναι ακριβίστρια και εδώ και χρόνια, μαζί με τον σύζυγό της, βοηθούσε ασθενείς Παλαιστίνιους από τη Γάζα να μεταφερθούν σε ισραηλινά νοσοκομεία, εξήγησε ο εγγονός της. Ο 83χρονος σύζυγός της, ο Όντεντ, έχει απαχθεί επίσης και παραμένει αιχμάλωτος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την απελευθέρωσή της τον περασμένο μήνα η Λίφσιτζ είπε ότι «πέρασε από την κόλαση» τις δύο εβδομάδες που κρατήθηκε όμηρος στη Γάζα. Είπε ότι την χτύπησαν όταν την απήγαγαν όμως στη συνέχεια, κατά το διάστημα που έμεινε αιχμάλωτη, της φέρονταν καλά.

Τη στιγμή της απελευθέρωσής της η 85χρονη έδωσε το χέρι στον μασκοφόρο απαγωγέα της. Όταν ρωτήθηκε γιατί το έκανε, απάντησε: «Μας φέρθηκαν με ευγένεια και κάλυψαν όλες τις ανάγκες μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

