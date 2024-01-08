Ιορδανία: Ο «βάρβαρος» πόλεμος του Ισραήλ δημιουργεί μια «γενιά ορφανών» στη Γάζα

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη γενιά ορφανών από τον «βάρβαρο» πόλεμο που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας όπου όπως είπε ο Ιορδανός μονάρχης, περίπου 30.000 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί ή αγνοούνται λόγω του πολέμου.

Μιλώντας από το Μνημείο της Γενοκτονίας του Κιγκάλι στη Ρουάντα, ο μονάρχης μιλώντας για «φρικαλέα εγκλήματα» που διαπράχθηκαν σε αυτόν τον αφρικανικό πόλεμο, τόνισε ότι ένα μάθημα που πρέπει να αντληθεί είναι ότι η «αδιάκριτη επιθετικότητα» του Ισραήλ στη Γάζα δεν θα εγγυηθεί ποτέ την ασφάλειά του.

Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν σε κρατικά μέσα ενημέρωσης μετά από ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι.

Πηγή: skai.gr

