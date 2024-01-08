G7 για Γάζα: ΗΠΑ και σύμμαχοι αναζητούν «ταχεία έξοδο» από τον πόλεμο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους της Ομάδας των 7 (G7) αναζητούν ταχεία έξοδο από την πολεμική φάση της σύγκρουσης στην Γάζα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, την ώρα που οι ομόλογοί του των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης πραγματοποιούν περιοδείες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Αντονι Μπλίνκεν διεξάγει συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία σήμερα, πριν κατευθυνθεί στο Ισραήλ, με στόχο την συντονισμένη έναρξη ειρηνευτικών προσπαθειών που είναι αναγκαίες για την αποφυγή ευρύτερης ανάφλεξης.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ βρίσκεται σήμερα στο Ισραήλ και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ βρίσκεται στον Λίβανο.

«Οι χώρες της G7 εργάζονται με την ισραηλινή κυβέρνηση για την εξεύρεση ταχείας εξόδου από την στρατιωτική φάση», δήλωσε ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών καθώς η Ιταλία ασκεί την μονοετή προεδρία της Ομάδας των 7.

Η Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Οχθης, αφού ο Αντονι Μπλίνκεν σήμανε συναγερμό χθες από την Ντόχα.

«Είναι μία σύρραξη που μπορεί να κάνει μετάσταση», δήλωσε ο Αντονι Μπλίνκεν.

Το Ισραήλ εμφάνισε μία πιο επικεντρωμένη προσέγγιση του πολέμου στην Γάζα πριν από την επίσκεψη του Αντονι Μπλίνκεν, την ώρα που οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν 249 νεκρούς κατά τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη τόσο να τερματίσει την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από την Χαμάς όσο και να αποτρέψει μία κλιμάκωση εκ μέρους της Χεζμπολάχ. «Πολεμούμε έναν άξονα, όχι έναν και μόνο εχθρό», δήλωσε ο Γκάλαντ στην Wall Street Journal. «Το Ιράν αναπτύσσει στρατιωτική ισχύ γύρω από το Ισραήλ για να την χρησιμοποιήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

