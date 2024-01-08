Εντός της εβδομάδας ξεκινούν οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών για τη δημιουργία μιας ειδικής αποστολής της ΕΕ για την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, με αφορμή τις αυξανόμενες πυραυλικές επιθέσεις των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά εμπορικών πλοίων. Αυτό δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν στη βάση μιας πρότασης που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, όπως άλλωστε είχε ανακοινώσει και ο ίδιος ο Μπορέλ την περασμένη εβδομάδα από τη Λισαβόνα. Όπως διευκρίνισε ο Πίτερ Στάνο, αυτή η νέα αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα θα είναι μια εντελώς νέα διαδικασία και δεν θα βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «ΑΤΑLΑΝΤΑ» («Αταλάντη») που είχε δημιουργηθεί προ ετών για την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα και στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό και η οποία προβλεπόταν να αντιμετωπίσει την πειρατεία στις ακτές της Σομαλίας.

«Ξεκινούν αυτή την εβδομάδα η διαδικασία συντονισμού και οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη σχετικά με τη νέα αποστολή που ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ. Βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Στο τέλος εναπόκειται στα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν ποια θα είναι η μορφή, η εντολή και τα μέσα μιας τέτοιας αποστολής», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ο στόχος είναι μια κοινή αποστολή της ΕΕ και εναπόκειται στα 27 κράτη-μέλη να αποφασίσουν «αν αυτή είναι καλή ιδέα», αν συμφωνούν και πώς βλέπουν τον ρόλο της ΕΕ στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης στην Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε ο Πίτερ Στάνο. Υπενθύμισε, επίσης, ότι μέχρι στιγμής υπάρχει ένας αριθμός κρατών-μελών της ΕΕ που ήδη συμμετέχουν στην επιχείρηση «Prosperity Guardian» (Φύλακας Ευημερίας), υπό τη διοίκηση των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Είναι προφανές ότι η ΕΕ έχει συμφέρον να αποκαταστήσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας που είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για το εμπόριο», δήλωσε στη συνέχεια ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής. Υπενθύμισε, τέλος, ότι «η ΕΕ υπήρξε πολύ σαφής στην καταδίκη των επιθέσεων των Χούτι κατά εμπορικών πλοίων. Πρόκειται για απαράδεκτες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που αποτελούν απειλή για τη θαλάσσια ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα και πρέπει να σταματήσουν».

Αναφορικά με τις ενέργειες του Ιράν στην περιοχή, ο Πίτερ Στάνο τόνισε ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, καθώς και κάποιοι υπουργοί Εξωτερικών χωρών της ΕΕ έχουν στείλει ισχυρά μηνύματα στο Ιράν για τον κίνδυνο περιφερειακής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και στην Ερυθρά Θάλασσα. «Το μήνυμα είναι πολύ σαφές από την ΕΕ. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Οι ενέργειες των Χούτι πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Όλοι όσοι έχουν οποιοδήποτε είδος επιρροής στους Χούτι πρέπει να συμβάλουν σε αυτό», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

