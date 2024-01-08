Σε αυλή σπιτιού βρέθηκε η πόρτα που αποκολλήθηκε από το Boeing της Alaska Airlines

Σε μια αυλή σπιτιού ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το τμήμα της πόρτας, που αποκολλήθηκε από το Boeing 737 Max της Alaska Airlines στη μέση μιας πτήσης την περασμένη Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το τμήμα της πόρτας ανακάλυψε στην αυλή του σπιτιού του την Κυριακή ένας δάσκαλος σε σχολείο του Πόρτλαντ στη γειτονιά Σίνταρ Χιλς, δήλωσε η πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ, Τζένιφερ Χόμεντι.

Η πόρτα αποκολλήθηκε μετά την απογείωση από το Πόρτλαντ του Όρεγκον, καθ' οδόν προς το Οντάριο της Καλιφόρνια, προκαλώντας τρόμο στους επιβάτες και αναγκάζοντας τους πιλότους να γυρίσουν πίσω.

Το αεροπλάνο, με 171 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος, προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Μετά τ9ο περιστατικό η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε το Σάββατο την προσωρινή καθήλωση 171 αεροσκαφών Boeing MAX 9 τα οποία φέρουν το συγκεκριμένο πάνελ που ζυγίζει περίπου 27 κιλά και καλύπτει μια προαιρετική πόρτα εξόδου.

Πηγή: skai.gr

