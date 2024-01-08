ΟΗΕ: Ζητάει να υπάρξει λογοδοσία για σεξουαλική βία κατά τις επιθέσεις της Χαμάς

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ζήτησαν σήμερα να υπάρξει λογοδοσία για σεξουαλική βία σε βάρος Ισραηλινών αμάχων κατά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι οι αυξανόμενες αποδείξεις για βιασμούς και ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων καταδεικνύουν πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Οι ισραηλινές αρχές άνοιξαν έρευνα για πιθανά σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της πλέον πολύνεκρης επίθεσης στο Ισραήλ στην ιστορία της χώρας. Η Χαμάς αρνείται την όποια κακοποίηση.

«Ο αυξανόμενος όγκος αποδεικτικών στοιχείων για καταγγελλόμενη σεξουαλική βία είναι ιδιαιτέρως οδυνηρός», ανέφεραν σε σημερινή τους ανακοίνωση δύο ανεξάρτητοι, διορισμένοι από τον ΟΗΕ, εμπειρογνώμονες. Η δήλωσή τους αφορούσε τις καταγγελίες περί σεξουαλικών βασανισμών, συμπεριλαμβανομένων βιασμών, ομαδικών βιασμών καθώς και ακρωτηριασμών και πυροβολισμών σε γεννητικά όργανα.

«Αυτές οι πράξεις συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου που, δεδομένου του αριθμού των θυμάτων και της εκτεταμένης προμελέτης και σχεδιασμού των επιθέσεων, μπορεί επίσης να προσδιορίζονται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ανέφεραν οι ειδικοί.

«Το κάθε ένα θύμα αξίζει να αναγνωριστεί, ανεξάρτητα από την εθνότητα, τη θρησκεία ή το φύλο, και ο ρόλος μας είναι να είμαστε η φωνή τους», πρόσθεσαν οι δύο ειδικοί.

Το Ισραήλ έχει στο παρελθόν επικρίνει τον παγκόσμιο οργανισμό ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο της προσπάθειας για ευρύτερη αναγνώριση των καταγγελλόμενων εγκλημάτων.

Οι δύο εμπειρογνώμονες σε θέματα βασανισμών και εκτελέσεων –Άλις Τζιλ Έντουαρντς και Μόρις Τίντμπαλ-Μπιντς—έχουν αναφέρει το ζήτημα στις αρχές της Χαμάς, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους. Έχουν επίσης αποστείλει επιστολή στην ισραηλινή κυβέρνηση και ζητούν συνεργασία με τους ερευνητές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

