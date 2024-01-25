Λογαριασμός
Ιορδανία: Άνοιξε εστιατόριο με ονομασία «7 Οκτωβρίου» - Η ημέρα των επιθέσεων της Χαμάς

Επίσης το προσωπικό φορά ρούχα με στάμπα «7 Οκτώβρη»

Ιορδανία: Εστιατόριο με ονομασία «7 Οκτώβρη», με αναφορά στην ημέρα της επίθεσης ης Χαμάς

Ένα νέο εστιατόριο με ονομασία «7 Οκτωβρίου», σε μια προφανή αναφορά στην ημέρα των επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, άνοιξε σε πόλη της Ιορδανίας αναφέρουν η ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, και ιορδανικά μέσα ενημέρωσης.

Το εστιατόριο, που προσφέρει το δημοφιλές στην περιοχή έδεσμα σαουαρμά, άνοιξε στο κυβερνείο Καράκ, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμάν, κοντά στην ιορδανική όχθη της Νεκράς Θάλασσας.

Σε ένα βίντεο, διάρκειας δύο λεπτών, που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες, Τετάρτη, ένας άνδρας δείχνει απ' έξω το γεμάτο πελάτες νέο εστιατόριο και στη συνέχεια μπαίνει σ' αυτό όπου τον υποδέχονται πελάτες και υπάλληλοι φορούν ρουχισμό με στάμπες «7 Οκτώβρη».

Πολυάριθμοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν στο βίντεο, κάποιοι εκφράζοντας αποτροπιασμό και άλλοι χαιρετίζοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

