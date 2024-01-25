Η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για τη χθεσινή συντριβή ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στη μεθοριακή περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο ότι το κατέρριψε ενώ Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου επέβαιναν σε αυτό.

"Η έρευνα διεξάγεται με βάση το άρθρο 438 του ουκρανικού ποινικού κώδικα (παραβίαση των νόμων και των εθίμων του πολέμου)", ανέφερε η SBU, μία ημέρα αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι "παίζει" με τη ζωή Ουκρανών αιχμαλώτων.

"Η SBU λαμβάνει μέτρα προκειμένου να αποσαφηνίσει τις περιστάσεις" υπό τις οποίες προκλήθηκε η καταστροφή, προσέθεσε σε μια ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος βουλευτής Αντρέι Καρταπάλοφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, δήλωσε πως η Ρωσία και η Ουκρανία θα συνεχίσουν τις ανταλλαγές αιχμαλώτων παρά την κατάρριψη ρωσικού στρατιωτικού αεροπλάνου.

Ο Καρταπόλοφ είπε πως η Ρωσία θα συνομιλήσει "ακόμη και με τον διάβολο" προκειμένου να φέρει πίσω τους αιχμάλωτους στρατιώτες της, σύμφωνα πάντα με το Interfax.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι κατέρριψε το αεροπλάνο στο οποίο όπως είπε επέβαιναν 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου. Η Ουκρανία δεν επιβεβαίωσε άμεσα ότι το κατέρριψε και αμφισβήτησε βασικά σημεία του αφηγήματος της Μόσχας.

Ο Καρταπόλοφ δήλωσε επίσης πως είχε δοθεί προειδοποίηση στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας GUR 15 λεπτά προτού το ρωσικό αεροπλάνο με τους Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου εισέλθει στην περιοχή όπου καταρρίφθηκε από την Ουκρανία.

Ο Καρταπόλοφ, που είναι επικεφαλής της επιτροπής άμυνας της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, της Κρατικής Δούμας, και είναι στρατηγός ε.α. με στενές σχέσεις με το υπουργείο Άμυνας, δήλωσε πως η GUR είχε επιβεβαιώσει στη ρωσική πλευρά ότι είχε λάβει ειδοποίηση για το εισερχόμενο αεροπλάνο.

Η GUR δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως δεν είχε ενημερωθεί για το πώς θα έφερνε η Ρωσία τους αιχμαλώτους στο σημείο παράδοσης και είπε πως δεν είχε ζητηθεί από την Ουκρανία να διασφαλίσει την ασφάλεια του εναέριου χώρου γύρω από το Μπέλγκοροντ αντίθετα με προηγούμενες ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Οι δηλώσεις του Καρταπόλοφ δημοσιοποιήθηκαν από το κόμμα του Ενιαία Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

