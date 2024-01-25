Αυστριακό δικαστήριο διέταξε την υπό όρους μεταγωγή, από την ψυχιατρική φυλακή υψηλής ασφαλείας σε κανονική φυλακή, του 88χρονου αιμομίκτη βιαστή Γιόζεφ Φριτσλ, δήλωσε σήμερα η δικηγόρος του στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της ακροαματικής συνεδρίασης.

Ο Φριτσλ, ο οποίος έχει πλέον αλλάξει το όνομά του και το νέο του όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, βίαζε την κόρη του, την οποία κρατούσε αιχμάλωτη επί 24 χρόνια, και έγινε πατέρας επτά παιδιών που γεννήθηκαν από τους βιασμούς.

Βρίσκεται στη φυλακή για «ψυχικά διαταραγμένους» εγκλείστους μετά την καταδίκη του το 2009 για αιμομιξία, βιασμό, κράτηση σε συνθήκες σκλαβιάς, εξαναγκασμό και φόνο εξ αμελείας του νεογέννητου γιου του στην υπόγεια φυλακή που είχε κατασκευάσει μυστικά κάτω από το σπίτι του.

Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, ο Γιόζεφ Φριτσλ συνέχιζε να ζει στο σπίτι με τη γυναίκα του, την Ρόζμαρι, για την οποία οι δικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν γνώριζε τίποτα και είχε πεισθεί πως η κόρη της είχε φύγει από το σπίτι για να ενταχθεί σε μια αίρεση.

Πάσχει από άνοια

Ο Φριτσλ πάσχει από άνοια, όμως ήταν σε θέση να παρακολουθήσει την ακροαματική συνεδρίαση, δήλωσε η συνήγορός του. Η ακροαματική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από ψυχιατρική εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει πλέον απειλή να διαπράξει νέα εγκληματα, ανέφεραν αυστριακά μέσα ενημέρωσης.

Από την κανονική φυλακή, μπορεί να ζητήσει να αποφυλακιστεί υπό όρους. Η δικηγόρος του, η Άστριντ Βάγκνερ, δήλωσε πως σχεδιάζει να υποβάλει αίτημα για την αποφυλάκισή του την ερχόμενη χρονιά.

Ηλικίας σήμερα 56 ετών, η κόρη του, η Ελίζαμπετ Φριτσλ, και τα παιδιά της έχουν μετακομίσει με νέο όνομα σε μέρος που τηρείται απόρρητο για να προσπαθήσουν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους στην ανωνυμία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.