Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς κατηγόρησε σήμερα το Κατάρ, έναν από τους σημαντικούς παράγοντες στις διαπραγματεύσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ότι «ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό» για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Το Κατάρ είναι μια χώρα που υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την τρομοκρατία» δήλωσε. Το εμιράτο «είναι ο ανάδοχος της Χαμάς και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις σφαγές που διέπραξε η Χαμάς στους Ισραηλινούς πολίτες» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο Σμότριτς, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός».

«Ένα πράγμα είναι σαφές: το Κατάρ δεν θα εμπλακεί με κανέναν τρόπο σε αυτό που θα συμβεί στη Γάζα μετά τον πόλεμο» υπογράμμισε επίσης.

Στο Ισραήλ έχει ενταθεί η συζήτηση όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς την ώρα που εντείνονται οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ μεσολαβούν για να εξασφαλιστεί νέα ανακωχή που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς και να περάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Χθες, Τετάρτη, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 12 μετέδωσε ηχητικό απόσπασμα με δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε συνάντηση που είχε με τις οικογένειες ομήρων, στο οποίο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κρίνει "προβληματικό" τον ρόλο της Ντόχα. "Δεν έχω καμία ψευδαίσθηση όσο τους αφορά", δηλώνει. Αυτοί "έχουν τα μέσα για να ασκήσουν πίεση (στην Χαμάς). Γιατί; Διότι τους χρηματοδοτούν".

Αντιδρώντας, το Κατάρ εξέφρασε την "αγανάκτησή" του, κρίνοντας τα σχόλια αυτά "ανεύθυνα και επιβλαβή για τις προσπάθειες που αποσκοπούν να σωθούν αθώες ζωές".

Η Ντόχα φιλοξενεί την πολιτική ηγεσία της Χαμάς και έχει χορηγήσει τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια στον πληθυσμό της Γάζας, στην οποία βρίσκεται στην εξουσία η Χαμάς από το 2007.

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου 100 αφέθηκαν ελεύθεροι σε ανταλλαγή που έγινε με Παλαιστίνιους κρατούμενους στη διάρκεια ανακωχής που συμφωνήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ίδια καταμέτρηση, 132 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 28 πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να "εξαλείψει" τη Χαμάς και εξαπέλυσε εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 25.700 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

