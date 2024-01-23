Στόλτενμπεργκ: Δεν υπάρχει επικείμενη στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία προς κανένα σύμμαχο

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα πως δεν βλέπει οποιαδήποτε επικείμενη στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία προς οποιοδήποτε μέλος της συμμαχίας, αλλά διατηρεί την αποτρεπτική ικανότητά του με τη μεγαλύτερη άσκηση εδώ και δεκαετίες που πρόκειται να αρχίσει αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Τα κάνουμε όλα αυτά για να εξασφαλίσουμε πως έχουμε έτοιμες τις δυνάμεις, ώστε να μην υπάρξει περιθώριο εσφαλμένου υπολογισμού ή παρεξήγησης στη Μόσχα σχετικά με την ετοιμότητά μας να προστατεύσουμε κάθε εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ και, όσο το κάνουμε αυτό, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον του εδάφους του ΝΑΤΟ» δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η συμμαχία ανακοίνωσε εξάλλου πως υπέγραψε συμβόλαιο 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ για πυρομαχικά πυροβολικού 155 χιλιοστών και πως μέρος των οβίδων θα δοθούν στην Ουκρανία, μετά τα παράπονα ότι έλλειψη πυρομαχικών εμποδίζει τις πολεμικές προσπάθειές της.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει γίνει μια μάχη πυρομαχικών», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ κατά την τελετή της υπογραφής της συμφωνίας στην έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Το ΝΑΤΟ συνήψε τη συμφωνία για λογαριασμό συμμάχων, οι οποίοι είτε θα διοχετεύσουν τις οβίδες στην Ουκρανία είτε θα τις χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν ελλείψεις στα δικά τους οπλοστάσια. Η αγορά μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών εξασφαλίζει χαμηλότερες τιμές.

Το συμβόλαιο αφορά την αγορά περίπου 220.000 οβίδων πυροβολικού και οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στα τέλη του 2025, δήλωσε στο Ρόιτερς νατοϊκός αξιωματούχος.

Τα πυρομαχικά θα προμηθεύσουν η γαλλική εταιρεία όπλων Nexter και η γερμανική Junghans, σύμφωνα με πηγή στη βιομηχανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.