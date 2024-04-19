Λογαριασμός
Σουηδία: Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε ηλικιωμένες γυναίκες - Πυροβόλησε έναν άνδρα η αστυνομία

Οι τρεις γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 65 και 80 ετών, δέχθηκαν επίθεση από έναν άνδρα χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, ανακοίνωσε η αστυνομία

Σουηδία - Αστυνομία

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πυροβόλησε έναν άνδρα σε σχέση με ένα περιστατικό κατά το οποίο τρεις ηλικιωμένες γυναίκες δέχθηκαν επίθεση στην πόλη Βαστέρας στη Σουηδία.

Οι τρεις γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 65 και 80 ετών, δέχθηκαν επίθεση από έναν άνδρα χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Expressen, μία από τις γυναίκες και ο δράστης νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: Reuters

TAGS: Σουηδία Επίθεση
