Με μαχητικά αεροσκάφη και όχι με drones φέρεται να πραγματοποιήθηκε η επίθεση του Ισραήλ στην αεροπορική βάση του Ισφαχάν, στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, το πρώτο στάδιο περιελάμβανε μαχητικά αεροσκάφη που εξουδετέρωσαν αρχικά την αεράμυνα στη Συρία και στο Ιράκ και συγκεκριμένα τα ραντάρ ελέγχου κυκλοφορίας και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ανοίγοντας τον δρόμο στο δεύτερο στάδιο της καλά σχεδιασμένης επίθεσης - απάντησης του Ισραήλ.

Στο δεύτερο στάδιο, μαχητικά F-15 εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους από μακρινή απόσταση και δη από τον εναέριο χώρο της Συρίας, όπως ανέφεραν ισραηλινές πηγές στον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν ένα σύστημα S-200 στη στρατιωτική βάση του Ισφαχάν, το οποίο αποτελεί μέρος της αεράμυνας για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις Matanz.

Πληροφορίες αναφέρουν την ενεργοποίηση αντιαεροπορικών μέτρων από το Ιράν, καθώς βρέθηκαν υπολείμματα πυραύλων στο έδαφος του Ιράκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελικό «πράσινο φως» για την εκδήλωση της επίθεσης στο Ιράν, δόθηκε στο πολεμικό συμβούλιο την Πέμπτη το βράδυ, στο οποίο, υποτίθεται πως θα γινόταν συζήτηση για τη Γάζα και το τι μέλλει γενέσθαι.

Ωστόσο, επισήμως η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στο έδαφος του Ιράν, παρ' ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το καλά -τελικά και πολύπλοκο- χτύπημα ήταν σχέδιο των Ισραηλινών.

Με αυτόν τον τρόπο, το Τελ Αβίβ έστειλε ένα διττό μήνυμα: 1)Ότι μπορεί να χτυπήσει μέσα στο Ιράν και 2)Ότι δεν θα παραμείνει άπραγο σε καμία πρόκληση, απ' όπου και αν προέρχεται.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές δείχνουν να πηγαίνουν σε προσωρινή αποκλιμάκωση, παρ' ότι οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά λεπτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.