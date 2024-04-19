Το βασικό αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανακοίνωσε σήμερα ότι περιορίζει τον αριθμό των πτήσεων που φθάνουν εκεί για δύο ημέρες, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που ανέκυψε με τα ανεκτέλεστα δρομολόγια τρεις ημέρες μετά τον κατακλυσμό που έπληξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση παγκοσμίως, περιορίζει τις αφίξεις πτήσεων για 48 ώρες από σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα, 11.00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ.

Ο βασικός αερομεταφορέας του Ντουμπάι, η Emirates, μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως αεροπορικές εταιρίες του κόσμου, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το check-in αναστέλλεται για όλους τους επιβάτες που έχουν ανταποκρίσεις μέσω της πόλης για άλλους προορισμούς έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (03.59 ώρα Ελλάδας). Αυτοί των οποίων ο τελικός προορισμός είναι το Ντουμπάι μπορεί να προχωρήσουν σε check-in και να ταξιδέψουν κανονικά.

Emirates is suspending check-in for all customers in our network with onward connections through Dubai until 23:59hrs GMT, 19 April (03:59hrs Dubai time, 20 April).



Customers with connections in Dubai will only be accepted at their point of origin if their flight departs after… pic.twitter.com/1FyKTWmaar — Emirates Support (@EmiratesSupport) April 19, 2024

Με τον τρόπο αυτό ο ταξιδιωτικός αυτός κόμβος της Μέσης Ανατολής προσπαθεί να διαχειριστεί τον όγκο των ανεκτέλεστων πτήσεων αφού τα ΗΑΕ επλήγησαν από τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις στα 75 χρόνια που τηρούνται τα σχετικά αρχεία, με το μεγαλύτερο μέρος της χώρας να παραλύει για δύο ημέρες και να υφίσταται μεγάλες ζημιές.

Στο γειτονικό Αμπού Ντάμπι, που επίσης επλήγη από τον κατακλυσμό την Τρίτη, ο κρατικός αερομεταφορέας Etihad ανακοίνωσε ότι οι πτητικές δραστηριότητες αποκαταστάθηκαν.

Χιλιάδες επιβάτες επηρεάστηκαν από ακυρώσεις πτήσεων αυτή την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Dubai Airports Πολ Γκρίφιθς στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Dubai Eye, αφού η καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι διάδρομοι τροχοδρόμησης.

Ο γενικός επιχειρησιακός διευθυντής της Dubai Airports Μάτζεντ Αλ Τζόκερ δήλωσε χθες ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι θα αποκαταστήσει τις κανονικές του λειτουργίες εντός 24 ωρών και άφησε να εννοηθεί ότι θα επιστρέψει σε πλήρη δυναμικότητα και κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Η καταιγίδα, που έπληξε το γειτονικό Ομάν την Κυριακή, σφυροκόπησε τα ΗΑΕ την Τρίτη. Στο Ομάν αναφέρθηκε ότι 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας στα ΗΑΕ.

Ο βασικός δρόμος που συνδέει το πολυπληθέστερο εμιράτο των ΗΑΕ, το Ντουμπάι, με το Αμπού Ντάμπι παραμένει εν μέρει κλειστός, ενώ η εναλλακτική διαδρομή προς το Ντουμπάι οδηγεί τα οχήματα σε δρόμο που έχει καλυφθεί από τα νερά και όπου βρίσκονται εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Στο βόρειο τμήμα των ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του εμιράτου Σάρτζα, άνθρωποι φέρονται να είναι ακόμα αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ άλλοι ανέφεραν εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις.

Οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιο φαινόμενο στα ΗΑΕ και αλλού στην Αραβική Χερσόνησο, που είναι γνωστή για το ξηρό κλίμα ερήμου. Το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες μπορεί να ξεπεράσουν τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

