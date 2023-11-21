Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατάστημα Wallmart στην πόλη Μπίβερκρικ του Οχάιο, στις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WHIO, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άνδρας άνοιξε πυρ με τουφέκι.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία του Μπίβερκρικ επεσήμανε ότι έλαβε κλήση για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς και πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει ενεργή απειλή για τους πολίτες.

Η πόλη αυτή έχει περίπου 46.000 κατοίκους.

Το κτίριο του Wallmart εκκενώθηκε και, μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό, «δεν υπάρχει ενεργή απειλή αυτή τη στιγμή», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Χ, χωρίς να αναφερθεί σε αριθμό θυμάτων από το περιστατικό.

«Αγόραζα πράγματα για την Ημέρα των Ευχαριστιών όταν αυτός ο τύπος πέρασε δίπλα μου κρατώντας ένα επιθετικό τουφέκι και άρχισε να φωνάζει», δήλωσε μία γυναίκα σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. «Έτρεξα (…) πυροβόλησε περίπου 10 φορές (…) είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δράστη, λέγοντας ότι ήταν «ένας ψηλός, νέος, λευκός άνδρας» που κρατούσε μία τσάντα του στρατού.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τα όσα συνέβησαν στο κατάστημά μας στο Μπίβερκρικ του Οχάιο. Παραμένει μια κατάσταση εν εξελίξει και συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Wallmart.

Η αστυνομία επεσήμανε ότι θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα, όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

