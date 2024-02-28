Ινδία: Αμαξοστοιχία παρέσυρε και σκότωσε δύο ανθρώπους

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν αμαξοστοιχία παρέσυρε σήμερα ανθρώπους που βρέθηκαν στις ράγες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο κρατίδιο Τζάρκχαντ της ανατολικής Ινδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλατζχάρι, που βρίσκεται 215 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ράντσι, πρωτεύουσας του κρατιδίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών τηλεοπτικών δικτύων, περισσότεροι από 10 ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν πανικόβλητοι από άλλη αμαξοστοιχία εξαιτίας φημολογούμενης πυρκαγιάς σε βαγόνι και παρασύρθηκαν από διερχόμενη αμαξοστοιχία που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι σιδηροδρομικές αρχές εξέδωσαν αργότερα ανακοίνωση, διαψεύδοντας αυτές τις αναφορές και διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι που παρασύρθηκαν από διερχόμενη αμαξοστοιχία περπατούσαν στις ράγες και δεν είχαν αποβιβαστεί από άλλο τρένο.

Τον περασμένο Ιούνιο, 295 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των τελευταίων ετών στην Ινδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

