Χαμάς: Δύο παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό σε νοσοκομείο της Γάζας

Δύο παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό σε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

«Δύο παιδιά πέθαναν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα ως αποτέλεσμα αφυδάτωσης και υποσιτισμού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άσραφ αλ Κίντρα, συμπληρώνοντας ότι συνολικά έξι παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τα ίδια αίτια.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ επιβεβαίωσε σήμερα ότι δύο παιδιά πέθαναν από αφυδάτωση και υποσιτισμό στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν (στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας), δύο θάνατοι που είχαν ανακοινωθεί επίσης από τον Άσραφ αλ Κίντρα.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου πως η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού της Γάζας απειλείται με λιμό – ιδίως στο βόρειο τμήμα του πολιορκημένου θύλακα, όπου οι καταστροφές, οι μάχες και οι λεηλασίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παλαιστίνιοι στη Γάζα αφηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αναγκάζονταν να τρώνε φύλλα ή ακόμη και ζωοτροφές.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), περίπου 2.300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν τον Φεβρουάριο στη Λωρίδα της Γάζας, αριθμός σχεδόν κατά 50% μικρότερος σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

