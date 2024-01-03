Ιμάμης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού τον πυροβόλησαν έξω από τζαμί, στο Νιούαρκ του

Ένας ιμάμης από το Νιούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες σήμερα το πρωί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία αυτής της πόλης που βρίσκεται στην Πολιτεία του Νιου Τζέρσι.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Νιούαρκ, η αστυνομία κλήθηκε τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας δέχτηκε πυρά έξω από το τζαμί αυτής της βιομηχανικής, πολυπολιτισμικής πόλης. «Το θύμα μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, είναι σε κρίσιμη κατάσταση» είπε ο Φριτς Φράζι, ο διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας. Δεν διευκρίνισε ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος του Φράζι επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο άνδρας είναι ο ιμάμης της πόλης και ότι τον πυροβόλησαν έξω από το τζαμί.

«Ανησυχούμε βαθιά για αυτό το συμβάν και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση του ιμάμη», ανέφερε το παράρτημα του Συμβουλίου Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR) στο Νιου Τζέρσι, μια οργάνωση που προασπίζεται τα δικαιώματα των Αμερικανών μουσουλμάνων.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στις ΗΠΑ –και ιδίως στη Νέα Υόρκη και στα περίχωρά της– έχουν οργανωθεί πολλές διαδηλώσεις, ενώ έχουν σημειωθεί και σποραδικά βίαια επεισόδια και εντάσεις μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης, που αριθμεί 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, ζουν σχεδόν 2 εκατομμύρια Αμερικανοί Εβραίοι και εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

