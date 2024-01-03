Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις φονικές εκρήξεις στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται, με κανέναν τρόπο, στις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν και δεν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι εμπλέκεται το Ισραήλ, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, τονίζοντας ότι μια κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή «δεν είναι προς το συμφέρον» καμίας χώρας.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Κερμάν του Ιράν από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια μιας τελετής στη μνήμη του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Κάσεμ Σολεϊμανί ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το 2020 στη Βαγδάτη. Ιρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν «τρομοκράτες», χωρίς να προσδιορίσουν ποιους εννοούν.

«Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο. Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι παράλογος» είπε ο Μίλερ, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι το Ισραήλ εμπλέκεται σε αυτήν την επίθεση».

Αναφερόμενος στον θάνατο του υπαρχηγού της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι, ο Μίλερ είπε ότι η Ουάσινγκτον ανησυχεί για τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου σε άλλα μέτωπα. Ο εκπρόσωπος είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια εικασία για το ποιος ευθύνεται για την επίθεση εναντίον του Αρούρι, τον οποίο αποκάλεσε «βάναυσο τρομοκράτη που έχει αίμα πολιτών στα χέρια του».

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε όμως και διέψευσε ότι εξαπέλυσε την επίθεση εναντίον του Αρούρι.

Η Ουάσινγκτον δεν είχε ενημερωθεί πριν από το πλήγμα, σημείωσε ο Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

