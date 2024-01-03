Έναν σπάνιο μεσαιωνικό τόπο ταφής έφεραν στο φως αρχαιολόγοι κοντά στο Κάρντιφ, τη πρωτεύουσα της Ουαλίας.

Το νεκροταφείο του 6ου ή του 7ου αιώνα βρέθηκε στα περίχωρα του Fonmon Castle και αποκάλυψε μια «ασυνήθιστη» ποικιλία τελετουργιών ταφής του μεσαίωνα.

Από τους 18 τάφους που έχουν ανασκαφεί μέχρι στιγμής, από τους συνολικά 70, οι αρχαιολόγοι λένε ότι οι σκελετοί έχουν βρεθεί σε πολύ περίεργες θέσεις.

Μερικοί βρέθηκαν γυρισμένοι στο πλάι, ενώ άλλοι νεκροί είχαν θαφτεί «σκυμμένοι» πάνω στα γόνατά τους.

Μία από τις «σκυμμένες ταφές» είναι ακόμη πιο ασυνήθιστη αφού τοποθετήθηκε μέσα στην τάφρο που περιβάλλει το νεκροταφείο, με μια «μεγάλη ποσότητα πέτρας» να τοποθετείται από πάνω τους.

«Σαφώς, ορισμένα άτομα χαρακτηρίζονταν και θάβονταν ως διαφορετικά», δήλωσε στην DailyMail ο Andy Seaman, αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ που ηγείται της ανασκαφής.

Το Κάστρο Fonmon χτίστηκε το 1180, αλλά το νεκροταφείο πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε εκεί 600 χρόνια πιο πριν.

Η ανακάλυψη ενός μεσαιωνικού νεκροταφείου στην περιοχή είναι ήδη ένα θεαματικό εύρημα, αλλά η θέση στην οποία βρέθηκαν θαμμένοι οι κάνει την ανακάλυψη ακόμη πιο μυστηριώδη, λένε οι επιστήμονες.



Πηγή: skai.gr

