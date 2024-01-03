Η Χαμάς εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες στη Λωρίδα της Γάζας, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, εκτίμησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κέρμπι.

«Πιστεύουμε ότι είναι απολύτως εφικτός στόχος για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να περιορίσουν τις δυνατότητες της Χαμάς να εξαπολύει επιθέσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Μπορεί να γίνει με στρατιωτικά μέσα», τόνισε.

Προειδοποίησε ωστόσο: «Θα εξαλείψετε (έτσι) την ιδεολογία; Όχι. Είναι εφικτό να εξαλείψετε ολοκληρωτικά την οργάνωση; Μάλλον όχι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

